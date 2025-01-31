ВОЗ объявила о вспышке лихорадки Судан в Уганде

В городе и в целом по стране зарегистрирован пока единственный подтверждённый случай геморрагической лихорадки Судан, имеющей схожие симптомы с Эбола и вызываемой родственным вирусом. Заболевшая — медсестра Национальной специализированной больницы Мулаго — крупнейшей в Уганде.

Под постоянный мониторинг помещены 45 контактов больной. Случай был зафиксирован 31 января. Ранее вспышка Судан произошла в Уганде в 2022 году.