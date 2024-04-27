ВОЗ предупредила об увеличении в 2 раза смертности от лихорадки денге

Причём такой неутешительный прогноз касается уже 2024 года. В 2000 году от лихорадки денге скончалось 20 тысяч человек. Болезнь протекает с высокой температурой, интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов. Наиболее тяжёлые случаи сопровождаются кровотечением и опасным падением кровяного давления. Переносчиками инфекции являются комары.

В этом году может умереть порядка 40 тысяч человек преимущественно в южных районах Америки и Европы. Как отмечает издание The Economist, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый год в мире лихорадкой денге заболевают 100 млн человек в мире. Наибольшее количество случаев наблюдается в Латинской Америке. В период 2000–2005 годов в этом регионе ежегодно заболевали 535 тысяч человек, в 2023-м — уже 4,6 млн, а в 2024-м — 5,9 млн.

На распространение вируса влияет расширение ареала комаров из-за потепления. В силу этого в южных районах США и Европы под угрозой заражения лихорадкой денге ещё 2 млрд человек.

«Мир должен готовиться к интенсивному распространению лихорадки. Хотя богатое северное полушарие подвержено большему риску, наиболее пострадавшими районами окажутся бедные страны», — резюмируют материал обозреватели The Economist.

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