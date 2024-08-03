ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире устойчивой к антибиотикам бактерии

Как сообщается на сайте ВОЗ, бактерия агрессивна и вызывает пневмонию, менингит, а также заболевания мочевыводящих путей. Однако существуют и высоковирулентные штаммы, которые ещё более опасны. Причём и люди с сильным иммунитетом могут заболеть.

Бактерия со временем обрела устойчивость к ампициллину и другим антибиотикам. По данным ВОЗ, бактерия обнаружена в 16 странах мира, включая США, Китай, Великобританию, Канаду, Японию, Индию, Иран. При этом штаммы клебсиеллы ST23 устойчивы ко всем бета-лактамным антибиотикам, в том числе карбапенемам; и эти штаммы зафиксировали в 12 странах.

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