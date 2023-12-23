ВОЗ забила тревогу из-за нового варианта COVID-19 и призвала усилить безопасность

JN.1 встречается как сезонное заболевание наряду с гриппом, различными видами ОРВИ, детской микоплазменной пневмонией. По сообщениям ВОЗ, это осложняет и без того напряжённую эпидситуацию: происходит наложение множества сезонных заболеваний.

Касательно COVID-19, вариант JN.1 распространяется быстро: в ноябре на него приходилось 10% всех случаев в мире, сейчас — 43%.

«Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов (TAG-VE) пришла к заключению, что сложившийся за время пандемии COVID-19 популяционный иммунитет, а также эффективность против JN.1 бустерных вакцин от "омикрона" сведут к минимуму количество симптоматических и тяжелых форм заболевания», — сказано в материале РИА Новости.