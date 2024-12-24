Врач: четыре чайные ложки — норма икры в сутки

Эксперт подчеркнула, что злоупотреблять икрой не стоит даже при том, что это полезный продукт. В икре содержится много калия, цинка, железа, меди, кальция, фосфора, натрия. А в икре лососевых рыб также наличествуют витамины A, D, В, фолиевая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты.

Однако употреблять икру можно в пределах четырёх чайных ложек в сутки, или 20–25 грамм. Врач отметила, что икру можно сочетать с зелёным салатом, свежим луком, лимоном и другими лёгкими продуктами. А чтобы сохранить свежесть и питательные вещества икры, продукт следует хранить в герметичной упаковке в холодильнике, температура должна быть не выше 4 градусов.

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