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Врач дал советы для безопасного бега людям среднего возраста

И с чего можно начать
Майкл Родригес, физиотерапевт и тренер по спортивной медицине, назвал принципы для более безопасного бега для людей старшего возраста.
Врач дал советы для безопасного бега людям среднего возраста

По словам врача, пробежка вызывает повышенную нагрузку на коленный сустав в два-три раза, что создает особые проблемы для бегунов среднего возраста. Для того, чтобы снизить риск травмы, врач советует увеличить время разминки перед пробежкой.

Родригес считает, что не стоить начинать бег с марафонских дистанций, лучше наращивать продолжительность со временем, а также сократить количество тренировок и выбирать для бега более мягкие поверхности — например, тропинки или отдельные беговые дорожки.

Самое главное – это давать организму восстанавливаться, высыпаться и следить за рационом, уделяя особое внимание содержанию кальция и витамина D, считает врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Next Avenue
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