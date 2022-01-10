Врач дал советы для безопасного бега людям среднего возраста

По словам врача, пробежка вызывает повышенную нагрузку на коленный сустав в два-три раза, что создает особые проблемы для бегунов среднего возраста. Для того, чтобы снизить риск травмы, врач советует увеличить время разминки перед пробежкой.

Родригес считает, что не стоить начинать бег с марафонских дистанций, лучше наращивать продолжительность со временем, а также сократить количество тренировок и выбирать для бега более мягкие поверхности — например, тропинки или отдельные беговые дорожки.

Самое главное – это давать организму восстанавливаться, высыпаться и следить за рационом, уделяя особое внимание содержанию кальция и витамина D, считает врач.

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