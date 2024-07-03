Врач дал советы, как высыпаться в аномально жаркие ночи

Врач посоветовал регулярно проветривать комнату для сна, во второй половине дня можно зашторивать окна, чтобы как можно меньше солнечного света проникало в помещение. А перед отходом ко сну принимать холодный душ.

«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21°C, и должна быть влажность. В помещении надо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы не нагревалось помещение, а днём можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — пояснил Кудинов.

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