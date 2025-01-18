Врач: диабетики и гипертоники в группе риска обострения болезней после праздников

По словам Корховой, гипертоники часто страдают от обострения болезни в праздники из-за переедания, употребления большого количества соли и алкоголя. Всё это может привести к повышению артериального давления.

Давление необходимо контролировать всегда и не забывать принимать препараты. К тому же не стоит забывать о риске комбинирования лекарств с алкоголем.

На новогодние праздники люди могут есть много сладкого на застольях. Употребление большого количества углеводов «может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови». Поэтому контролировать сахар необходимо и в праздники.

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