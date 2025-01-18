Врач: диабетики и гипертоники в группе риска обострения болезней после праздников

Опубликовано 18 января 2025, 02:401 мин.
Врач: диабетики и гипертоники в группе риска обострения болезней после праздниковЗдоровье необходимо беречь
Врач-терапевт «СМ-Клиники» Ольга Корхова предупредила, что люди, страдающие гипертонией и диабетом, подвержены наибольшему риску обострения заболеваний в течение и после новогодних праздников.
По словам Корховой, гипертоники часто страдают от обострения болезни в праздники из-за переедания, употребления большого количества соли и алкоголя. Всё это может привести к повышению артериального давления.
Давление необходимо контролировать всегда и не забывать принимать препараты. К тому же не стоит забывать о риске комбинирования лекарств с алкоголем.
На новогодние праздники люди могут есть много сладкого на застольях. Употребление большого количества углеводов «может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови». Поэтому контролировать сахар необходимо и в праздники.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#врач,