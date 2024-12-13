Врач: для профилактики инфаркта ежедневно нужно съедать 400 г овощей и фруктов

Врач посоветовала ежедневно суммарно съедать 400 граммов овощей и фруктов. При этом эксперт отметила, что, по нормам Минздрава России и рекомендациям по правильному питанию, взрослый человек должен ежедневно съедать по 800–1000 граммов овощей и фруктов. Сокращение этого объёма, а тем более регулярный отказ от овощей и фруктов может негативно повлиять на здоровье, включая трудности со сбросом лишнего веса и ухудшение общего самочувствия.

«Но есть несколько нюансов. Во-первых, каждый день важно съедать 400 г овощей без крахмала. Это капуста, морковь, свёкла, помидоры, огурцы, лук, тыква. Во-вторых, 250 г должно приходиться на картофель. А оставшиеся 280 г — это фрукты. Причем желательно, чтобы это были несладкие яблоки и цитрусовые», — уточнила врач.

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