Врач: для восстановления организма после праздников нужно наладить сон и питание

По словам Федоренко, во время праздников нарушается режим сна и питания. И чтобы избежать утренней усталости после праздников, следует начать подготовку организма к будням. Врач посоветовала ежедневно ложиться спать на 15–30 минут раньше и постепенно приводить время подъёма к привычному, какое было до праздников. Так восстановятся «биологические ритмы и первые рабочие дни пройдут легче».

Касательно пищи, эксперт подчеркнула, что во время праздников в организм поступает много жирной пищи, а потребление соли и сахара, как правило, превышает суточные нормы. Для восстановления стоит включить в рацион больше овощей и фруктов, в которых много витаминов, а также белковую пищу. Важно также пить достаточно жидкости для ускорения обмена веществ.

Врач отметила, что если после праздников человек чувствует упадок сил, апатию или другие признаки переутомления, нужно не откладывать визит к врачу.

«Отдых — не повод забывать о движении. Поход на каток, прогулка на лыжах и другие подвижные развлечения — это отличные способы сохранять активность в праздники. Но даже лёгкая зарядка или 30-минутная прогулка на свежем воздухе помогут восстановить тонус. Если вы занимались спортом до праздников, возвращайтесь к тренировкам постепенно, чтобы не перегружать организм», — подчеркнула Федоренко.

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