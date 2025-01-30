Врач: для защиты сердца при колебаниях температур нельзя пить кофе и алкоголь

Врач рассказал, что здоровый человек не ощутит проблем даже, когда на улице холодно. Но у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями колебания температур могут вызвать обострение.

«Непосредственно перед выходом из дома лучше не пить кофе или крепкий чай. Алкоголь желательно исключить вовсе. Следует избегать длительного пребывания на холоде. Если прогулка длится более 30 минут, желательно сделать перерыв и согреться», — подчеркнул врач.

По словам кардиолога, в группе риска гипертоники, люди с хроническими болезнями сердца, пожилые люди, а также те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, имеет от избыточный вес, курильщики или те, кто часто находится в стрессовых ситуациях.

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