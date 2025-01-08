Врач: достаточное питьё и тренировки — наиболее простой способ сброса лишнего веса

По словам диетолога, для возвращения формы стоит начинать день с утренней зарядки, постепенно увеличивая интенсивность. Кроме адекватного питья для поддержания водно-солевого баланса в организме, следует уменьшать порции еды и есть 5–6 раз в день.

Также диетолог посоветовала заменить высококалорийные продукты овощами, фруктами и белками.

«Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания. И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ», — отметила врач.

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