Врач: два часа перед телевизором могут привести к тромбоэмболии

Он объясняет это тем, что из-за долгого сиденья на одном месте в венах ваших ног могут начать формироваться тромбы, которые появляются ввиду застоя крови.

И если тромб дальше попадет в легочную артерию, то ваше здоровье может оказаться в опасности. По словам врача, вам достаточно провести два часа за просмотром передач без движения, чтобы возникла угроза тромбоэмболии легочной артерии.

Для предотвращения подобной ситуации, врач советует ежечасно вставать на пять-десять минут и выполнять простые разминочные упражнения, можно даже просто пройтись по квартире.

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