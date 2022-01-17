Врач: два часа перед телевизором могут привести к тромбоэмболии

Фитнес и здоровье
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Врач: два часа перед телевизором могут привести к тромбоэмболииИ как этого избежать
Длительное времяпрепровождение перед телевизором хоть и расслабляет, но может быть очень опасно для вашей кровеносной системы. врач-терапевт Георгий Сапего рассказывает, чем чреват долгий просмотр ТВ.
Он объясняет это тем, что из-за долгого сиденья на одном месте в венах ваших ног могут начать формироваться тромбы, которые появляются ввиду застоя крови.
И если тромб дальше попадет в легочную артерию, то ваше здоровье может оказаться в опасности. По словам врача, вам достаточно провести два часа за просмотром передач без движения, чтобы возникла угроза тромбоэмболии легочной артерии.
Для предотвращения подобной ситуации, врач советует ежечасно вставать на пять-десять минут и выполнять простые разминочные упражнения, можно даже просто пройтись по квартире.
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Источник: РИА новости