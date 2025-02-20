Врач: дыхание над картошкой опасно ожогом слизистой и маскировкой симптомов ОРВИ

По словам терапевта, одним их таких способов является дыхание над горячей картошкой или картофельным отваром. Дыхание над горячим картофелем действительно может временно облегчить заложенность носа, но пар может вызвать ожог дыхательных путей. Опасно ещё и то, что этот способ лишь маскирует симптомы, но не лечит непосредственно инфекцию.

К таким опасным способам для лечения ОРВИ врач отнесла употребление алкоголя или натирание спиртным тела, что якобы помогает бороться с бактериальными и вирусными инфекциями. На самом деле алкоголь ослабляет иммунную систему и может привести к обезвоживанию, что усугубляет ситуацию при респираторных болезнях.

Как отметила Бурнацкая, во время болезни важно быть осторожными и искать научно обоснованные медицинские методы лечения респираторных инфекций, обращаться к врачам, а не полагаться на домашние средства, которые могут оказаться не только неэффективными, но и небезопасными.

«Из народных методов наиболее полезными являются постельный режим, обильное питьё и отдых. Ягодные морсы, разбавленные водой, могут помочь восполнить дефицит жидкости и поддержать иммунную систему. Однако важно помнить, что любые симптомы, особенно при длительном их проявлении, требуют диагностики врача», — рассказала эксперт.

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