Врач-эпидемиолог предупредил о более тяжёлом протекании ОРВИ в начале весны

По словам Онищенко, это связано с ослаблением иммунной системы за зиму. Всплеска заболеваемости ОРВИ в начале весны обычно нет, но протекать болезни могут тяжелее и выраженнее.

«Зима – это тяжёлое испытание для любого организма. Общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые копили весь год. На фоне этого общего ослабления защиты и сил организма, все те заболевания, которые мы встретим, совершенно точно будут протекать тяжелее и, может быть, более выражено, чем если бы это было в начале осени или даже в середине зимы», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

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