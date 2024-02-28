Врач-эпидемиолог предупредил о более тяжёлом протекании ОРВИ в начале весны

Опубликовано 28 февраля 2024, 02:55
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Врач-эпидемиолог предупредил о более тяжёлом протекании ОРВИ в начале весныИз-за ослабленного иммунитета
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что в начале весны заболевания, вызванные ОРВИ, могут протекать тяжелее, чем осенью и даже зимой.
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По словам Онищенко, это связано с ослаблением иммунной системы за зиму. Всплеска заболеваемости ОРВИ в начале весны обычно нет, но протекать болезни могут тяжелее и выраженнее.
«Зима – это тяжёлое испытание для любого организма. Общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые копили весь год. На фоне этого общего ослабления защиты и сил организма, все те заболевания, которые мы встретим, совершенно точно будут протекать тяжелее и, может быть, более выражено, чем если бы это было в начале осени или даже в середине зимы», — подчеркнул Геннадий Онищенко.
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