Врач: есть селёдку два раза в неделю — безопасно для здоровья

По словам Чернышовой, есть солёную сельдь можно не чаще двух раз в неделю. Селёдка содержит много белка и полиненасыщенных жирных кислот, что делает этот вид одним из самых полезных для профилактики атеросклероза. Однако, солёную сельдь следует употреблять осторожно, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек.

Как отмечается, диетологи рекомендуют употреблять порцию солёной сельди в 50-70 граммов не более двух раз в неделю. Людям с отёками, нарушенной функцией почек или декомпенсированной сердечной недостаточностью следует вовсе отказаться от употребления солёной сельди, так как это может вызвать обострение болезни.

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