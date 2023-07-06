Врач-гастроэнтеролог рассказала, как избежать отравления арбузом

В России сезон арбузов начинается в середине августа и продолжается до октября-ноября. Арбузы, которые появляются в июне, чаще всего доставляют из других стран, таких как Иран, Египет и Израиль. Из-за долгой дороги эти плоды собирают немного зелёными, и они созревают уже в пути, а не на грядке под солнцем. Поэтому арбузы из других стран могут быть не такими сладкими. Тем не менее, они обычно безопасны для здоровья, что не всегда можно сказать о российских арбузах в июне, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Ранние местные арбузы могут быть опасными, так как их выращивают с использованием большого количества удобрений, чтобы ускорить созревание. Это делает плоды быстрорастущими, но уровень нитратов в них может быть слишком высоким, что может привести к отравлению, предупредила врач. Однако по внешнему виду и вкусу практически невозможно определить количество нитратов в арбузе, и даже портативные измерители не всегда дают точный результат о безопасности плода.

Поэтому важно соблюдать простые правила безопасности и не покупать арбузы в подозрительных местах, таких как машины на обочинах дорог, рекомендовала Кашух. При выборе арбуза также следует учитывать не только сезон и место его происхождения, но и условия его хранения. Арбузы, лежащие на солнце, в жару, могут перегреваться и быстро портиться или терять сочность. Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени. Арбузы, которые лежат на земле, также могут портиться из-за недостатка вентиляции, начиная гнить или плесневеть, сообщила специалист.

Если арбуз содержит много нитратов, или на нем начали размножаться бактерии из-задлительного хранения, то у человека могут возникнуть признаки отравления, такие как боли в животе, понос, тошнота и рвота, а также повышение температуры. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и обратиться за медицинской помощью. Чтобы избежать подобных проблем, стоит быть внимательными при выборе и покупке арбузов, следовать рекомендациям врачей и придерживаться простых правил безопасности.