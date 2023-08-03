Врач из России назвала 12 замедляющих старение овощей

Сохранить красоту и молодость помогут 12 овощей, заявила руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Екатерина Иванникова.

Кале, или кудрявая капуста, впечатляет содержанием белков и аминокислот: этот низкокалорийный продукт богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, полезен для сердца и обладает противовоспалительными свойствами. В то же время овощ лучше сочетать в салате с другими овощами», отмечает диетолог.

Морковь богата бета-каротином, трансформирующимся в организме в ретинол — витамин молодости и красоты, подчеркнула эндокринолог. В состав корнеплода входит большое количество антиоксидантов, что делает его продуктом, замедляющим процесс старения. Потребление моркови помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, укрепляет кости, улучшает зрение и состояние кожи и волос. Её лучше употреблять в сыром виде, указывает врач.

Также, по словам Иванниковой, полезна брюссельская капуста, которая содержат специфический антивозрастной антиоксидант кемпферол. Он укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от окислительного повреждения, помогает выводить из организма токсины и обладает активным противовоспалительным действием.

В состав белокочанной капусты входят калий, магний, фосфор, кальций и железо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Витамин С участвует в восстановлении тканей и образовании коллагена. Витамин К играет важную роль в обмене веществ. Капуста благотворно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет и борется с воспалением. Ее можно есть в квашеном виде. Употребление капусты поможет при проблемах с пищеварением, в частности, метеоризме, советует врач. Другой полезный овощ, который диетолог посоветовала включить в рацион, — это шпинат, питательный и низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой и антиоксидантами. Он очень полезен для сердца и глаз, снижает артериальное давление, улучшает когнитивные функции, защищает от некоторых хронических заболеваний и рака.

Содержащий известный антиоксидантным и противовоспалительным действием сульфорафан брокколи улучшает пищеварение, полезен для сердца и мышц, помогает предотвратить развитие рака. По словам геронтолога, его эффект в замедлении возраста доказали многие исследования.

Зеленый горошек содержит много белка, а также мощные фитохимические антиоксиданты, помогающие бороться с воспалением и защищающие от окислительного стресса. В нем также есть витамины группы В, А, С, К, Е, H, биотин, ниацин. Горошек можно употреблять и в замороженном виде, а вот от консервированного лучше отказаться: в нем много соли, советует Иванникова. Диетолог также рекомендовала есть зеленую фасоль, которая богата клетчаткой, белками и является хорошим источником витаминов и минералов. Продукт дает чувство сытости, что помогает контролировать вес, а также поддерживает здоровье сердца, снижает артериальное давление и уменьшает воспаление.

К полезным для здоровья и красоты овощам она также отнесла спаржу, сельдерей, цветную капусту и свеклу. В сутки, отметила Иванникова, взрослый человек должен потреблять не менее 30 грамм растительной клетчатки.

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