Врач из России назвала опасные последствия сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения диабета, варикозного расширения вен и болезни суставов, заявила врач-терапевт Елена Соломатина.

При нем не расходуются калории, из-за чего начинает нарастать лишний вес. Это приводит к огромному количеству болезней, в том числе диабету и сердечно-сосудистым патологиям, отмечает специалист. Если сердце не прокачивает кровь в сосуды, ему приходится работать с нагрузкой. Также сидячий образ жизни способствует возникновению варикозного расширения вен — даже если к этому нет генетической предрасположенности.

От него страдают и суставы, подчеркивает терапевт. Они питаются от близлежащих тканей, и, если сердце плохо качает кровь, необходимые вещества просто не поступают, указала эксперт.

Для того, чтобы избежать опасных последствий, Соломатина порекомендовала как можно чаще делать физические упражнения в течение рабочего дня. Последние могут быть любыми, подчеркивает специалист: чем больше повторений, тем лучше.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизит ходьба по лестнице. Главное — сначала наступать на носок, а затем — на пятку. Благодаря этому нагрузка на суставы будет меньше, объяснила Соломатина.

Тяжелых последствий удастся избежать, даже если проводить некоторое время стоя. Однако делать это нужно с умом, указывает Соломатина. В таком положении тоже необходимо двигаться: мышцы всегда должны быть в тонусе.