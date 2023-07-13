Врач из России назвала полезные продукты, которые притупляют чувство голода

Некоторые продукты одновременно могут и подавлять чувство голода, и приносить пользу организму, заявила гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина.

В частности, это богатые клетчаткой фрукты, например, яблоки. Они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника и помогают ему бороться с воспалительными процессами. Их регулярное употребление позволяет справиться с запорами и дисбактериозом, а также нормализовать уровень сахара в крови. Богаты клетчаткой и орехи, но гастроэнтеролог посоветовала употреблять их умеренно — в них много калорий.

В сочетании с клетчаткой способствует возникновению чувства насыщения и авокадо — что снижает риск переедания. За счет большого количества легкоусвояемого белка дают чувство насыщения и яйца, добавила Неруллина.

Снижает аппетит и имбирь. Содержащийся в корневище растения в форме эфирного масла гинергол помогает снизить показатели лептина — гормона жировой ткани. Также нивелируют чувство голода зеленый чай и содержащийся в нем кофеин, способствующие в числе прочего метаболизму.