Врач из России назвала рецепт полезного летнего завтрака

Есть горячим завтрак летом нет необходимости, отметила диетолог «СМ-Клиники» Оксана Панова.

Один из самых популярных и полезных его вариантов — кашу из овсяных хлопьев — можно сделать холодным, залив водой или йогуртом и убрав на ночь в холодильник.

Эндокринолог предложила разнообразить такой завтрак сезонными ягодами и фруктами: клубникой, малиной, черникой, красной и черной смородинами, кусочками персиков, нектаринов, абрикосов или яблок. В то же время врач не рекомендовала добавлять бананы и виноград — в сочетании с кашей они могут стать для организма «углеводной бомбой».

Кроме того, в качестве завтрака подойдет фруктовый смузи. На его приготовление, подчеркивает Панова, уйдет немного времени — достаточно взбить в блендере фрукты или ягоды со, льдом греческим йогуртом, соком или домашним компотом без сахара. Для большей питательности в смузи можно добавить немного овсяных хлопьев, семечек или орехов, посоветовала специалист.

Также среди компонентов летнего завтрака диетолог назвала омлет и яичницу. В последнюю вместо сосисок и бекона стоит добавлять зелень, свежие томаты или молодые кабачки.