Врач из России назвала самое полезное мороженое

Фруктовый лед является одним из самых низкокалорийных холодных десертов, заявила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Это мороженое содержит всего около 110-130 килокалорий на 100 грамм, богато витаминами и хорошо утоляет жажду в жару. В то же время стоит обратить внимание на его ингредиенты — желательно наличие натурального фруктового сока или пюре и отсутствие красителей и усилителей вкуса.

Популярный у людей пломбир достаточно калориен, отметила врач — на 100 грамм продукта приходится около 400-500 килокалорий. Одна его порция — 80 грамм — раз в день не повредит, но при похудении от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийной пищи, того же фруктового льда или сорбета, советует гастроэнтеролог.

Кашух советует реже употреблять лакомство со всевозможными наполнителями. Такие виды мороженого содержат много добавок — красителей, усилителей вкуса и других ингредиентов, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний.

Чтобы не заболеть в жару, специалист рекомендует есть мороженое небольшими кусочками и запивать напитками комнатной температуры — домашними компотами, морсами, чаем. Это, подчеркивает врач, поможет снизить риск развития тонзиллита — воспаления в миндалинах.