Врач из России назвала сезонные для июля ягоды

Июль считается сезоном для ежевики, вишни, смородины и малины, заявила гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

Эти ягоды, по словам врача, одержат большое количество витаминов и микроэлементов. В пищу рекомендуется употреблять только созревшие ягоды, поэтому надо обращать внимание на их форму и цвет — они должны быть упругими, яркими и равномерными по цвету.

Употреблять их надо в день сбора или покупки, подчеркивает гастроэнтеролог. Ягоды хранятся в холодильнике не более одного дня. Если хочется употребить их позже, то необходимо их заморозить.

Перед поеданием ягоды нужно тщательно промыть проточной водой. Употреблять ягоды полезнее в сыром виде, отмечает Терехова, но можно приготовить из них кисель или компот — даже из недозрелых ягод. Витаминная ценность таких киселей и компотов будет превышать витаминную ценность соков в пакетах.