Врач из России назвала вишневую наливку средством против опасного последствия коронавируса

Умеренное потребление вишни поможет предотвратить одно из самых опасных последствий COVID-19 — тромбоз, заявила врач-физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму, рассказывает специалист.

При тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а оттуда — в сосуды сердца, что может привести к развитию инфаркта миокарда. Тромбы, попавшие в артерии головы, становятся причиной ишемического инсульта. Тромбы в кишечнике, в свою очередь, чреваты некрозом кишки, а в конечностях — гангреной. Если сгусток возникает в ногах то, оторвавшись, он попадает в легочные артерии, что вызывает тяжелую сердечно-легочную недостаточность, которая часто приводит к смерти.

По словам врача, мякоть вишни содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови и мешают образованию тромбов. Наиболее полезно употребление свежей вишни, отмечает Малиновская. Приветствуются компоты, джемы, выпечка с вишневой начинкой и даже домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное — в меру, предостерегла медик.