Врач из России назвала вредные для здоровья сердца продукты

Обилие сладкого, жирного и соленого может привести к проблемам с сердцем у человека, заявила врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова.

Потребление большого количества соли может привести к повышению артериального давления и ухудшению состояния сердца, указала специалист. Она посоветовала ограничить потребление соли до четырех–пяти грамм в день и употреблять йодированный ее вариант, который помогает поддерживать нормальную функцию щитовидной железы. Кроме того, стоит ограничить потребление процессированных продуктов, которые содержат высокое количество соли.

Также кардиолог рекомендовала уменьшить потребление простых углеводов: они вкупе с высоким содержанием сахара могут привести к увеличению уровня глюкозы в крови и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в рационе их должно быть не более 10%. Следует избегать употребления сладких напитков, конфет, пирожных и других продуктов, содержащих добавленный сахар, и заменить их на натуральные сладости.

Кроме того, по словам Галактионовой, следует ограничить себя в жирах — они должны составлять не более 10–30% суточного рациона. Лучше потреблять источники ненасыщенных жиров: рыбу, оливковое масло, орехи и авокадо.

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Употребление достаточного количества — четырех-пяти порций в день — «сложных» углеводов, белка животного и растительного происхождения, а также ограничение соли, жиров и простых углеводов помогут снизить риск осложнений и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, резюмировала кардиолог.

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