Врач из России объяснила желание спать в жару

Желание человека спать в жарку объясняется замедлением физиологических процессов в организме, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Даже когда человек не двигается, он все равно вырабатывает тепло, поясняет специалист. Когда на улице жарко, его выработку необходимо замедлить. Поэтому организм для своего самосохранения притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Из-за этого человеку и хочется спать, объясняет врач.

Для борьбы с сонливостью в жаркую погоду эксперт советует пить больше воды. Это заставляет организм больше потеть, и, как следствие, охлаждаться. В результате человеку хочется меньше спать.