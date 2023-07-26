Врач из России оценила достоинства и недостатки арбузной диеты

Арбузная диета может привести к проблемам со здоровьем, заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

При таком режиме питания человек один-два раза в неделю устраивает разгрузочные дни, в которые ест только арбуз. Низкокалорийная ягода содержит много клетчатки, поэтому на такой диете вес быстро уходит. Однако цифра на весах уменьшается за счет лишних килограммов лишь отчасти, ведь в основном человек избавляется от воды, отмечает специалист.

Регулярное соблюдение такой диеты, подчеркивает Филёва, приводит к вымыванию с лишней жидкостью и полезных микроэлементов — калия и кальция. Белка и жиров в арбузе крайне мало, так же, как и важнейших витаминов и минералов — натрия, витамина В12, фолатов — без которых невозможна нормальная работа организма. Поэтому важно придерживаться разнообразного и сбалансированного питания и не злоупотреблять «арбузными» разгрузочными днями, подчеркнула эксперт.

Не стоит есть в течение для только арбузы людям со сниженной функцией почек — они не смогут вывести избыток жидкости из организма, а переизбыток калия может спровоцировать нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею. Также ограничить питание арбузами стоит людям с сахарным диабетом, советует специалист.

Однако помимо воды с растворенными в ней простыми сахарами, арбуз содержит немало полезных для здоровья веществ, отмечает Филёва. В нем много магния витамина С и витаминов группы B, фосфора, железа и предшественников витамина А, которые обеспечивают здоровый цвет кожи, поддерживают нервную систему, улучшают пищеварение и укрепляют здоровье почек и иммунитет человека.