Врач из России поведал об опасности для здоровья повторного заваривания чайных пакетиков

Врач из России поведал об опасности для здоровья повторного заваривания чайных пакетиковИз них получается опасный для здоровья коктейль
Повторное использование уже заваренных чайных пакетиков опасно для здоровья, рассказал врач Андрей Якушев: в них разводятся опасные бактерии, способствующие развитию кишечной инфекции.
Многократное заваривание чайных пакетиков создает риск развития кишечной инфекции, заявил терапевт и гастроэнтеролог филиала клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.
Особенно опасно использование термопотов, в которых в которых содержится не кипяток, а горячая вода, отметил врач. В тепле в уже использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут навредить здоровью, если не подвергнуть их серьезной термической обработке, объяснил он. Если положить его в горячую воду, то это будет не чай, а опасный для здоровья коктейль, подчеркнул Якушев.
При этом какой-либо пользы от экономии на пакетиках, по мнению врача, нет: концентрация чая уменьшается вместе с содержащимся в нем количеством полезных витаминов и микроэлементов.