Врач из России поведал об опасности для здоровья повторного заваривания чайных пакетиков

Многократное заваривание чайных пакетиков создает риск развития кишечной инфекции, заявил терапевт и гастроэнтеролог филиала клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.

Особенно опасно использование термопотов, в которых в которых содержится не кипяток, а горячая вода, отметил врач. В тепле в уже использованном пакетике чая разводятся бактерии, которые и могут навредить здоровью, если не подвергнуть их серьезной термической обработке, объяснил он. Если положить его в горячую воду, то это будет не чай, а опасный для здоровья коктейль, подчеркнул Якушев.

При этом какой-либо пользы от экономии на пакетиках, по мнению врача, нет: концентрация чая уменьшается вместе с содержащимся в нем количеством полезных витаминов и микроэлементов.