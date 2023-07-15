Врач из России предостерегла о смертельной опасности недосыпа

Регулярный недосып грозит развитием рака и ожирения, заявила врач-терапевт «Q-Клиники» Ольга Шашкова.

Постоянный сон по пять часов в сутки нарушает циркадные ритмы в организме и тем самым запускает каскад реакций, приводящих к расстройствам сна, гормональным сбоям, а затем к ожирению, нарушению толерантности к глюкозе, инсулину и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии.

На фоне хронического недосыпа, подчеркивает специалист, могут возникнуть серьезные проблемы с энергетическим обменом и метаболизмом в целом. Они может привести к перееданию, ожирению, развитию сахарного диабета второго типа, хроническому стрессу, гипертонической болезни, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям менструального цикла, бесплодию и даже онкологическим заболеваниям, в частности раку молочных желез.

Хронический недосып также сказывается на психике, эмоциональном состоянии и работоспособности человека. Люди, которые систематически недосыпают, подвержены высокому риску стресса, и не устойчивы к нему. Такие люди, как правило, вспыльчивы, плаксивы, неэнергичны, невнимательны, у них низкая физическая активность и либидо.

«Досып» на выходных, отмечает врач, не поможет, а может только усугубить ситуацию — он также приводит к нарушению циркадных ритмов. Решить проблему кофе и энергетиками также не удастся: несмотря на то, что поначалу они действительно отбивают сон, на работоспособность в целом они не влияют, и она остается низкой. Кроме того, кофеин вымывает некоторые необходимые микроэлементы, например магний, натрий, кальций и витамины группы В, что в конечном счете тоже негативно влияет на общее состояние организма и человека в целом, отмечает Шашкова.

Для нормального самочувствия терапевт рекомендует высыпаться, но не пересыпать, ложиться спать до 23:00, а за час до сна выключать гаджеты и телевизор.