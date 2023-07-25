Врач из России предостерегла о смертельной опасности прыжков в воду

Прыжки в воду — одна из основных причин летних травм, заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Чаще всего прыгающие рыбкой люди травмируют шейный отдел позвоночника вследствие резкого удара о дно, сгибания или переразгибания шеи. Кроме того, отмечает специалист, такая травма зачастую сопровождается сотрясением мозга и даже переломом костей черепа.

Перелом шейного отдела в многих случая сопровождается травмой спинного мозга — его сдавлением отломками позвонков, кровоизлиянием или нарушением кровообращения. Это может привести к полному параличу всех или только нижних конечностей, а иногда и к смерти человека, указывает Демьяновская.

Если человек ударился о дно, то у него могут вывихнуться шейные позвонки. При этом суставы двух соседних позвонков смещаются относительно друг друга. Такая травма считается более благоприятной, но тем не менее требует длительной реабилитации. Также есть шанс и при компрессионном переломе позвоночника: спинной мозг в этом случае остается нетронутым.

Если же упасть в воду плашмя, то можно повредить внутренние органы — например печень или селезенку — потерять сознание и утонуть.

Аналогичный риск возникает и при баротравме, возникающей при перепаде давления между наружной средой и полостью внутреннего уха. Она может сопровождаться разрывом барабанной перепонки, подкожными гематомами, разрушением зубных пломб.

Предупредить травмы при нырянии несложно, подчеркивает эксперт. Нырять в воду предпочтительно солдатиком, а не рыбкой, и в проверенных водоемах без острых камней, но со спасателями поблизости. При плохом самочувствии после прыжка необходимо вызовите бригаду скорой помощи, настаивает врач.