Врач из России предостерегла об опасности тренировок в жару

Тренироваться в жару следует осторожно, отметила врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Если делать это возможно только днем, то занятия должны проходить в зале с кондиционером, настаивает специалист. При этом следует пить достаточно воды — не только во время тренировки, но и в течение всего дня.

Тихомирова посоветовала не переедать перед тренировкой, не пить кофе и алкоголь (так как они способствуют обезвоживанию организма), а стараться есть легкую пищу, которая не способствует появлению отеков.

Врач посоветовала внимательно следить за своим самочувствием. Интенсивные физические нагрузки в жару увеличивают риск возникновения проблем сердечно-сосудистой системы, а также способствуют потере человеком воды, перегреву и появлению связанных с этим неприятных симптомов — усталости, головокружения, тошноты, головной боли, судорог.

В целом в жару стоит снизить интенсивность физических нагрузок, считает терапевт. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем — особенно сердечникам — стоит исключить их вовсе. Остальным же лучше тренироваться утренние или вечерние часы, когда солнце еще не так активно. Важно надевать одежду из легкой ткани, которая позволит коже дышать и снизит риск перегрева организма, советует Тихомирова.