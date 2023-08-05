Врач из России предостерегла об опасных последствиях передозировки витамина D

Переизбыток витамина D может привести к появлению нежелательных проблем, заявила терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Ирина Елфимова.

Среди них, рассказывает эксперт, чрезмерное накопление кальция, способное привести к отложению микроэлемента в мягких тканях организма, повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость.

Симптомы гипервитаминоза проявляются спустя длительное время — до нескольких месяцев — потому нередко их путают с пищевым отравлением, отметила врач. Она этом посоветовала сдавать анализы на содержание этого витамина в организме, чтобы избежать нежелательных последствий.

В то же время нехватка витамина D приводит к остеопорозу. При выраженном его дефиците может развиваться мышечная слабость, миопатия, указала терапевт.

Эксперт объяснила, что витамин D помогает наладить основные процессы в организме, участвует в кальциево-фосфорном обмене, способствует улучшению всасывания кальция. Кроме того, он уменьшает риск появления аутоиммунных заболеваний — рассеянного склероза, ревматоидного артрита. Достаточное количество витамина обеспечивает хорошую работу иммунитета. При беременности витамин D помогает избежать преждевременных родов, инфекций и других осложнений. Также витамин помогает наладить работу сердца, уменьшает воспалительные процессы, отмечает Елфимова.

Поэтому, по ее словам, взрослым людям рекомендуется в профилактических мерах принимать витамин D в период с октября по апрель.