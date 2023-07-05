Врач из России предостерегла от покупки ранних арбузов

Ранние арбузы зачастую отягощены нитратами, предупредила автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова.

Для того, чтобы приобрести сейчас более-менее полезный арбуз, необходимо соотносить размер тыквины с ее тяжестью, подчеркивает терапевт. Если арбуз большой, но при этом легкий, то, значит, он не успел набрать необходимого количества воды и созрел при помощи химических веществ, которым его обогащали для того, чтобы он созрел раньше срока.

Использование химических удобрений и ускорителей роста грозит риском отравления купившего некачественный арбуз человека, предупреждает врач. Особенно это касается детей: концентрация опасных веществ высокая, а масса их тела — низкая.

Диетолог посоветовала дождаться сезонных арбузов, качественно выращенных на бахче. Они появятся в конце августа. Кроме того, стоит покупать арбузы в официальных точках продажи. В таком случае человек может ознакомиться с сопроводительной документацией.