Врач из России рассказала, чем полезна клубника

Клубника — чрезвычайно полезная летняя ягода, заявила врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Эта ягода отличается низкой калорийностью — на 100 грамм приходится около 45–47 ккал и небольшое количество углеводов. Поэтому клубника подойдет тем, кто придерживается диеты для похудения, подчеркнула специалист.

Кроме того, в ней содержится большое количество клетчатки — примерно два из 100 граммов ягоды — благодаря чему ее употребление способствует улучшению прохождению пищи по желудочно-кишечному тракту.

200 грамм клубники будет достаточно, чтобы покрыть суточную норму витамина C, отметила Тихомирова. Также ягода богата кремнием, элементом, который «отвечает» за нашу за красоту, состояние волос, ногтей и зубов, а также за синтез коллагена. В 100 её граммах содержится три суточные его дозы, рассказала врач.