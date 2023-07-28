Врач из России рассказала, что нужно делать для отсрочки гипертонии

Чтобы помешать развитию артериальной гипертензии, можно устранить некоторые факторы развития заболевания, заявила главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Это, по словам кардиолога, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и наследственность. Если нормализовать массу тела, заниматься физкультурой, ходьбой, ограничить употребление алкоголя и соли, нормально высыпаться, не нервничать, отказаться от курения, то человек может отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет, уверяет врач.

Важно следить за давлением до появления проблем, подчеркивает Романенко. Однако симптомы высокого давления у каждого разные. Кроме того, многие люди не чувствуют повышения давления. В таких случая гипертония может быть обнаружена только при осложнениях — инфаркте, инсульте, поражении почек и глаз.

По словам терапевта, поводом измерить давление могут служить такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе. Если давление поднялось выше 130 на 80, это повод обратиться к врачу.

Важно не затягивать с лечением гипертонии, предостерегает врач. Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Его можно снизить, не применяя лекарственных препаратов: с помощью горячей ванны и прогулки на свежем воздухе. Однако если давление выше, то без медикаментов зачастую не обойтись, признает Романенко.