Врач из России рассказала, как можно простудиться летом

Для летних месяцев существуют свои сезонные респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, заявила врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна.

Причина вирусной инфекции — контакт с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной болезнетворной микрофлоры на фоне снижения иммунитета, пояснила врач.

Простуда от сквозняка в жару — не более чем распространенный, но все же миф, подчеркнула медик. У здорового человека пребывание в такой ситуации должно вызывать никаких негативных последствий. Проблемой, отмечает Куприна, может являться резкая смена температур, когда человек после нахождения на жаре попадает в помещение с температурой значительно ниже уличной, в котором есть еще сквозняк. Потоотделение, способствует еще большему охлаждению на ветру или сквозняке. Однако такое воздействие должно быть достаточно экстремальным, чтобы вызвать какие-то проблемы.

Не может привести к простуде и сон с открытыми окнами в жару, а также и кондиционеры — при правильной эксплуатации, считает врач. Простудиться можно, когда перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом превышает десять градусов. В таком случае, указывает терапевт возникает риск переохлаждения, который более опасен для людей с хроническими респираторными заболеваниями — у них выше риск активации собственной патогенной флоры.

Мифом является и возможность простуды от мороженого. Простуда — это вирусное заболевание, которое передается от больного человека и никак не связано c употреблением продукта, указывает специалист. По ее мнению, болезненные ощущение в горле могут быть связаны связанные с чувствительностью слизистых к холоду. Никаких достоверных данных об обострении хронических заболеваний уха, горла и носа из-за употребления мороженого нет. Более того, мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине, подчеркнула врач.