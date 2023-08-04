Врач из России рассказала, как не заснуть в жару

Сонливость в жаркую погоду является естественным защитным механизмом человеческого организма, заявила врач-невролог «ИНВИТРО-Воронеж» Галина Смирнова.

По её словам, в жару замедляются процессы метаболизма и теплопродукции, кровоток и частота сердечных сокращений, как следствие, человеку хочется спать. Также сонливости способствует обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса. С медицинской точки зрения, отмечает Смирнова, дневной сон в жару может даже быть полезен: максимальное замедление метаболизма приносит облегчение организму. Но слишком долго спать врач всё же не рекомендует, чтобы не возникли проблемы с засыпанием ночью.

Для того чтобы сохранить активность в жару, советует рефлексолог, нужно правильно выбрать одежду. Лучше предпочесть натуральные ткани — лен или хлопок — а также свободные фасоны с длинным рукавом. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки, кепки и панамы.

Врач рекомендует избегать прямых солнечных лучей и стараться больше находиться в тени. Она предлагает планировать свой день так, чтобы в самые жаркие часы дня находиться в помещении. Объем спортивных нагрузок следует уменьшить или перенести их на раннее утро или вечер.

Смирнова советует пить больше жидкости, не дожидаясь жажды, небольшими порциями — при этом избегая сладких, газированных и содержащих кофеин напитков, и отдавая предпочтение питьевой или минеральной воде. Последняя вдобавок восполнит еще и дефицит электролитов, нормализуя водно-солевой баланс.

Легкая сонливость не должна вызывать беспокойства, отмечает невролог, она вполне допустима, а вот сохраняющаяся в течение всего дня слабость должна насторожить и стать поводом для консультации с врачом: такие симптомы могут указывать на заболевания щитовидной железы, надпочечников, быть проявлением анемии, депрессии, проблем с почками и другими внутренними органами.