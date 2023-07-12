Врач из России рассказала, как по внешности определить у человека болезни желудка

Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сказываться на внешности человека, поведала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Алла Неруллина.

Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени. Высыпания на лице могут говорить о заболеваниях ряда органов — поджелудочной железы, желчного пузыря и болезни печени. Кроме того, о панкреатите — воспалении поджелудочной железы — можно узнать по зуду.

Налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни и нарушении пищеварения.

Проявляются болезни ЖКТ и в виде жара: температура в 37 °C — 37,5 °C может свидетельствовать о гепатите, циррозе печени, а при болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39 °C. В последнем случае будет наблюдаться подергивание скелетных и мимических мышц», уточнила Неруллина.

Кроме того, к побочным эффектам, отмечает врач, могут привести и лекарства, назначаемые при болезнях ЖКТ. Так, они вызывают язвочки в ротовой полости, которые очень болезненно реагируют при употреблении горячей, острой и кислой еды.