Врач из России рассказала, каким должен быть полезный для здоровья ужин

Ужин худеющих людей должен быть легким, сбалансированным, питательным и быстрым, заявила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Важными его компонентами, указала врач, должны быть легкоусвояемый белок и клетчатка. Самый полезный белок можно получить из рыбы и морепродуктов. По мнению Тихомировой, эти продукты идеально подходят для здорового ужина, особенно в запеченном виде с гарниром из овощей. Кроме того, отличным источником белка на ужин являются яйца, творог и курица. Также подходит нежирная говядина и свинина, особенно в сочетании с овощами.

Диетолог рекомендует ограничить потребление углеводов в позднее время суток. Поэтому в ужине должно быть меньше углеводов и больше белков с овощами. Яичница с овощами или творог с фруктами в таком случае также могут стать хорошими вариантами. Однако специалист предостерегает, что всего съеденных фруктов должно быть не более 300 грамм.

Кроме того, Тихомирова посоветовала избегать на ужин соленой, жирной и тяжелой пищи, так как это может стать причиной лишнего веса и проблем с пищеварением. Врач напомнила, что последний прием пищи следует делать как минимум за три–четыре часа до сна.