Врач из России рассказала, кому есть мороженое вредно для здоровья

Отказаться от мороженого следует людям с сахарным диабетом, нарушениями углеводного обмена, панкреатитом и аллергией на молочный белок, заявила врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-ЮГ» Татьяна Немальцева.

Людям с недостаточностью лактазы — фермента для расщепления молочного сахара — ожирением и избыточным весом также лучше воздержаться от мороженого, отмечает специалист. Главной причиной она называет калорийность: в 100 граммах пломбира содержится примерно 200–300 килокалорий. Кроме того, он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что нежелательно для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты.

Немальцева призывает обращать внимание на состав мороженого. Указываемые на упаковке ингредиенты размещают по убыванию их содержания в продукте, что позволяет узнать, чего больше всего содержит продукт. В состав мороженого не могут входить растительные жиры — пальмовое и кокосовое масло — а также заменитель молочного жира, продукт переработки растительных масел. В противном случае производитель не имеет права называть свой продукт, к примеру, пломбиром, считает гастроэнтеролог.

Фруктовый лед — продукт, изготовленный из замороженного сока или других напитков — можно употреблять чаще, если в нем содержатся преимущественно натуральные ингредиенты, отмечает Немальцева. Такое мороженое менее калорийно, подчеркивает она.