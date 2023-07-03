Врач из России рассказала, кому есть мороженое вредно для здоровья

Врач из России рассказала, кому есть мороженое вредно для здоровьяПломбир для многих слишком калорийный продукт
Многим людям следует отказаться или серьезно ограничить потребление мороженого, указывает врач Татьяна Немальцева. Этот продукт содержит много жиров и углеводом, а также слишком калориен, отмечает гастроэнтеролог
Отказаться от мороженого следует людям с сахарным диабетом, нарушениями углеводного обмена, панкреатитом и аллергией на молочный белок, заявила врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-ЮГ» Татьяна Немальцева.
Людям с недостаточностью лактазы — фермента для расщепления молочного сахара — ожирением и избыточным весом также лучше воздержаться от мороженого, отмечает специалист. Главной причиной она называет калорийность: в 100 граммах пломбира содержится примерно 200–300 килокалорий. Кроме того, он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что нежелательно для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты.
Немальцева призывает обращать внимание на состав мороженого. Указываемые на упаковке ингредиенты размещают по убыванию их содержания в продукте, что позволяет узнать, чего больше всего содержит продукт. В состав мороженого не могут входить растительные жиры — пальмовое и кокосовое масло — а также заменитель молочного жира, продукт переработки растительных масел. В противном случае производитель не имеет права называть свой продукт, к примеру, пломбиром, считает гастроэнтеролог.
Фруктовый лед — продукт, изготовленный из замороженного сока или других напитков — можно употреблять чаще, если в нем содержатся преимущественно натуральные ингредиенты, отмечает Немальцева. Такое мороженое менее калорийно, подчеркивает она.