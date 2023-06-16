Фитнес и здоровье
13:58, 16 июня 2023
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Врач из России рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Если и принимать, то через час после еды

Зеленый чай содержит танин, что делает его прием опасным для беременных и больных остеопорозом, и повышает кислотность в желудке, что «отменяет» его для пациентов с гастритом, рассказала врач Анна Свиридова.

Несмотря на то, что зеленый чай читается полезным напитком, некоторым категориям людей употреблять его не стоит, заявила заведующая терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова.

Содержащийся в напитке танин препятствует всасыванию у беременных фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода. Кроме того, танин тормозит всасывание железа, кальция и магния в тонком кишечнике — из-за чего зеленый чай не рекомендуется людям с пониженным артериальным давлением, с железодефицитной анемией и остеопорозом.

Напиток, отметила Свиридова, повышает кислотность желудочного сока, поэтому его нельзя пить пациентам, страдающими гастритами или язвенной болезнью.

Гастроэнтеролог посоветовала пить зеленый чай через час после приема пищи, но не перед сном.

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