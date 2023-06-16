Врач из России рассказала, кому нельзя пить зеленый чай

Несмотря на то, что зеленый чай читается полезным напитком, некоторым категориям людей употреблять его не стоит, заявила заведующая терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова.

Содержащийся в напитке танин препятствует всасыванию у беременных фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода. Кроме того, танин тормозит всасывание железа, кальция и магния в тонком кишечнике — из-за чего зеленый чай не рекомендуется людям с пониженным артериальным давлением, с железодефицитной анемией и остеопорозом.

Напиток, отметила Свиридова, повышает кислотность желудочного сока, поэтому его нельзя пить пациентам, страдающими гастритами или язвенной болезнью.

Гастроэнтеролог посоветовала пить зеленый чай через час после приема пищи, но не перед сном.