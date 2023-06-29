Врач из России рассказала, кому стоит поостеречься есть малину

Людям с некоторыми заболеваниями стоит отказаться от малины, заявила эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.

Это ягода — сильный аллерген, поэтому аккуратно ее есть стоит маленьким детям и гиперчувствительным людям.

Кроме того, малина представляет собой сборную костянку — каждый ее сегмент содержит косточку, которая может вызвать раздражение слизистой желудка. Поэтому воздержаться от поедания ягоды стоит пациентам с гастритом.

Также с осторожностью стоит есть ее людям с нарушениями свертываемости крови, перед родами или плановыми операциями: малина содержит разжижающую кровь салициловую кислоту.

Кроме того, указывает диетолог, важно помнить, что малина увеличивает потливость и обладает мочегонным эффектом.