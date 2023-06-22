Врач из России рассказала о первых признаках теплового удара

Первые признаки теплового удара — слабость, головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха, заявила врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

По ее словам, это состояние возникает вследствие перегрева организма, вызванного продолжительной жарой, высокой влажностью воздуха или активными физическими нагрузками. Тепловой удар, отмечает Тихомирова, может случиться, например, в транспорте или во время нахождения в небольшом душном помещении.

Он может вызвать серьезные нарушения в работе жизненно важных органов, а также привести к обезвоживанию организма. В некоторых случая, предостерегает врач, возможет летальный исход.

Если после выхода из душного помещения состояние за 10 минут не улучшилось, человеку нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. До прибытия медиков его нужно перенести в прохладное место, положить и обеспечить покой. Если он всё еще находится в бессознательном состоянии, то голову нужно повернуть набок. Также необходимо освободить пострадавшего от лишней одежды, а при нахождении в помещении открыть окно. В область головы или шеи надо положить смоченное полотенце и обтереть тело пострадавшего холодной водой, советует врач.

В качестве профилактики Тихомирова рекомендовала пить воду, ограничить в жару физические нагрузки и пребывание на солнце, а также носить легкую и свободную одежду. Кроме того, желательно иметь при себе пакет сухого льда для помощи при тепловом ударе.