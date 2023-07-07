Врач из России рассказала о пользе поцелуев для здоровья

Проведенные исследования показывают, что поцелуи оказывают положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье человека, а также играют важную роль в укреплении отношений между партнерами, заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

Во время поцелуя вырабатываются такие гормоны, как окситоцин, дофамин и эндорфин. Выработка первого способствует повышению уровня доверия, улучшению настроения и чувства комфорта, а также формированию более близких и эмоциональных отношений. Кроме того, окситоцин снижает уровень кортизола — «гормона стресса» — артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Дофамин и эндорфин — стимуляторы удовольствия и счастья. Они помогают снизить уровень тревожности и напряжения, повышают настроение. Под их влиянием человек становится более активным и мотивированным.

За счет обильного выделения слюны поцелуй улучшает здоровье полости рта. В слюне содержатся ферменты и антитела, которые помогают бороться с бактериями и способствуют поддержанию кислотно-щелочного баланса. 20% живущих в полости рта бактерий индивидуальные, и при контакте партнеры обмениваются ими. При контакте с чужими бактериями, организм производит антитела, которые помогают бороться с инфекциями. Это укрепляет иммунитет, подчеркивает врач.

В то же время, отметила Бинатова, поцелуи могут иметь положительный эффект на организм только при условии, что у обоих партнеров нет заболеваний, которые могут передаваться через слюну — в частности, герпеса и мононуклеоза. Если во рту есть раны, то через поцелуй можно передать гепатит B и С, туберкулез и ВИЧ-инфекции, предостерегла эндокринолог.