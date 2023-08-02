Врач из России рассказала о вреде энергетических батончиков

Врач из России рассказала о вреде энергетических батончиковЕсть их можно только как редкий перекус
Частое поедание энергетических батончиков может вызвать инсулинорезистентность, предостерегла врач Кристина Виноградова.
В массе своей энергетические батончики содержат вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами, заявила нутрициолог Кристина Виноградова.
Чаще всего в составе энергетических батончиков очень много сахара. Зачастую он может быть замаскирован на этикетке под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, причем не всегда качественный — аспартам или мальтодекстрин, отметила врач.
Эксперт указала, что в протеиновых батончиках используют дешевые белки — молочный и сывороточный протеин, который обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к инсулинорезистентности.
Кроме того, в составе батончиков очень часто можно увидеть вредные добавки: ароматизаторы, регуляторы кислотности, эмульгаторы, консерванты и красители. Поэтому Виноградова советует если и брать такие продукты, то с минимальным количеством ингредиентов.
Батончик даже с самым качественным составом можно рассматривать только как очень редкий перекус, подчеркнула специалист. Из-за их употребления легко перебрать норму по углеводам, что также приведет к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена.
По мнению врача, реальную пользу организму человека приносит только цельная пища — яйца, рыба, птица, крупа, фрукты, ягоды и так далее.