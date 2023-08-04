Врач из России рассказала о вреде газировки без сахара

Сахарозаменители в газированных напитках могут навредить здоровью больше, чем сам добавленный сахар, заявила эксперт АНО «Культура здоровья» Ирина Никулина.

Многие люди, отмечает терапевт, стали более осознанно подходить к выбору напитков, но зачастую не готовы отказаться от любимых газировок и ищут им менее калорийные альтернативы. В напитках без сахара используют различные заменители — натуральные и искусственные — которые бывают еще более опасными, предостерегает Никулина.

Аспартам — обязательный компонент многих низкокалорийных напитков — при переработке в организме превращается в аспартамовую кислоту, аминокислоту фенилаланин и метанол. Организм закисляется, формируя базу для хронических воспалительных заболеваний, а метанол конвертируется в канцероген формальдегид, рассказала специалист.

Большая часть заменителей в разы слаще сахара, отмечает врач. Так, стевия слаще в 200 раз. Ее прием избыточно стимулирует и травмирует вкусовые рецепторы, указывает эксперт.