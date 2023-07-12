Врач из России рассказала об опасности, которое мороженое несет для пожилых людей

Неограниченное потребление мороженого может привести к развитию у пожилых людей заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявила врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Антонина Машарова.

В состав продута, отметила специалист, входит большое количество насыщенных жиров, потребление которых приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.

Кроме того, современное мороженое содержит большое количество сахара, которое может повлиять на когнитивные функции пожилого человека. По словам Машаровой, исследования говорят о том, что при чрезмерном употреблении сахара у пожилых людей ухудшается память и снижается скорость восприятия.

Гастроэнтеролог подчеркнула что употребление продуктов с большим количеством сахаров и жиров приводит к увеличению массы тела, изменению микробиоты кишечника и нарушению работы желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, негативно влияет на работу иммунной системы пожилого человека.

Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой. Для пожилых людей, подчеркивает врач, это чревато обострением любого гастроэнтерологического расстройства.

В отношении любых продуктов важна умеренность, подчеркивает Машарова. Порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день пожилому человеку иногда все-таки можно, признает гастроэнтеролог.