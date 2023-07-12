Врач из России рассказала об опасности, которое мороженое несет для пожилых людей

Врач из России рассказала об опасности, которое мороженое несет для пожилых людейХолодные продукты сильно нагружают желудок
Пожилым людям стоит чрезвычайно осторожно есть мороженое, советует врач Антонина Машарова.
Неограниченное потребление мороженого может привести к развитию у пожилых людей заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявила врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Антонина Машарова.
В состав продута, отметила специалист, входит большое количество насыщенных жиров, потребление которых приводит к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.
Кроме того, современное мороженое содержит большое количество сахара, которое может повлиять на когнитивные функции пожилого человека. По словам Машаровой, исследования говорят о том, что при чрезмерном употреблении сахара у пожилых людей ухудшается память и снижается скорость восприятия.
Гастроэнтеролог подчеркнула что употребление продуктов с большим количеством сахаров и жиров приводит к увеличению массы тела, изменению микробиоты кишечника и нарушению работы желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, негативно влияет на работу иммунной системы пожилого человека.
Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой. Для пожилых людей, подчеркивает врач, это чревато обострением любого гастроэнтерологического расстройства.
В отношении любых продуктов важна умеренность, подчеркивает Машарова. Порадовать себя небольшой порцией мороженого в жаркий летний день пожилому человеку иногда все-таки можно, признает гастроэнтеролог.