Врач из России рассказала об опасных последствиях недосыпа

Недосып может привести к сахарному диабету и гипертонии в случае предрасположенности организма, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

При недостатке сна организм ослабевает и плохо реагирует на изменение внешней среды. В такой ситуации он уже не способен быстро утилизировать глюкозу, отмечает специалист. При предрасположенности к сахарному диабету недосып может стать последней каплей, указывает терапевт.

На фоне недосыпа может повыситься и артериальное давление, чье регулирование во многом лежит на нервной системе. И если есть предрасположенность к гипертонии, то при нехватке сна давление в хуже адаптирующемся организме может повыситься, предупредила эксперт.

Кроме того, предупредила врач, из-за недостатка сна может снизиться иммунитет, что сделает человека подверженным простудным заболеваниям.