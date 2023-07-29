Врач из России рассказала об опасных последствиях передозировки витаминами

Избыточное употребление витаминов опасно для здоровья, заявила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов, чаще всего — витаминов А и D. Их накопление в жировых клетках и печени и провоцировать токсическое повреждение тканей и нарушение работы внутренних органов.

Передозировка витамина D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких и других органов. Говорить о ней, по словам врача, могут тошнота и рвота, головная боль, утомляемость, в более тяжелых случаях — боли в костях и мышцах, потеря аппетита, резкое похудение.

Избыток витамина А может способствовать появлению головной боли, сонливости и раздражительности, нарушению работы печени и почек. Кроме того, указывает невролог, в больших количествах он ускоряет разрушение костей и уменьшает их плотность. Человек может чувствовать боль в костях и суставах, повышается риск переломов, пояснила она.

Водорастворимые витамины — В и С — не накапливаются в тканях и органах, а выводятся из организма с мочой, поэтому их передозировка менее вероятна. Однако при бесконтрольном их употреблении также могут развиться осложнения.

Синтетический витамин С содержится во многих пищевых продуктах, добавках и лекарствах, отмечает Демьяновкая, поэтому риск потребить его в избытке достаточно велик. Перездозировка им способна спровоцировать нарушение работы пищеварительной системы — диарею, тошноту, рвоту — боль в голове и желудке, аллергическую реакцию и даже привести к развитию мочекаменной болезни.

Эффекты при передозировке витаминами группы B зависят от того, какой именно элемент поступил в избытке, рассказала врач. Если B6, то могут развиться неврологические расстройства — онемение и судороги — и нарушения сна. Передозировка никотиновой кислоты — витамина B3 — может спровоцировать зуд и покраснение кожи, чувство покалывания в конечностях. В более тяжелых случаях может появиться тошнота и рвота, головная боль, тахикардия.