Врач из России рассказала, отчего появляются мешки под глазами

Чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания, заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Специалист напомнила, что соль задерживает жидкость в организме. Также могут вызвать отеки поздние ужины, алкоголь или большое количество воды. Избыток простых углеводов в рационе тоже задерживает жидкость.

Однако, подчеркивает медик, такие отеки временны. Возникнув с утра, у здорового человека они рассосутся к обеду, указывает врач. Справиться с ними помогут перемены в рационе и использование косметических средств, содержащих кофеин.

Но причиной появления мешков под глазами могут быть и определенные заболевания, предостерегла Галлямова. Если отек не пропадает к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу, указывает она. Эти симптомы могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек.

Самый сложный случай — это так называемые грыжи под глазами, рассказывает дерматолог. Их появление никак не связано с вашим образом жизни или уходом за кожей. Это анатомическая особенность, и с ней может справиться только пластический хирург, подчеркнула эксперт.