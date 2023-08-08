Врач из России рассказала, отчего появляются мешки под глазами

Врач из России рассказала, отчего появляются мешки под глазамиИ как от них избавиться
Излечить грыжи под глазами под силу только пластическому хирургу, предостерегает дерматолог Юлия Галлямова.
Чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания, заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Специалист напомнила, что соль задерживает жидкость в организме. Также могут вызвать отеки поздние ужины, алкоголь или большое количество воды. Избыток простых углеводов в рационе тоже задерживает жидкость.
Однако, подчеркивает медик, такие отеки временны. Возникнув с утра, у здорового человека они рассосутся к обеду, указывает врач. Справиться с ними помогут перемены в рационе и использование косметических средств, содержащих кофеин.
Но причиной появления мешков под глазами могут быть и определенные заболевания, предостерегла Галлямова. Если отек не пропадает к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу, указывает она. Эти симптомы могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек.
Самый сложный случай — это так называемые грыжи под глазами, рассказывает дерматолог. Их появление никак не связано с вашим образом жизни или уходом за кожей. Это анатомическая особенность, и с ней может справиться только пластический хирург, подчеркнула эксперт.